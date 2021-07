Temptation Island è uno dei programmi più amati della stagione: purtroppo, però, in questi giorni gli autori hanno dovuto affrontare un lutto inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Temptation Island è senza ombra di dubbio il programma più amato ma anche più atteso dell’anno: in ogni edizione vediamo numerose coppie mettersi in gioco, scavare in fondo ai loro sentimenti per cercare di capire quello che vogliono davvero in una relazione. Nonostante ciò è un programma molto leggero e soprattutto divertente, ma come dietro ad ogni reality c’è una squadra di autori che lavora assiduamente per assicurare la riuscita del prodotto. Ed è proprio uno di loro che è venuto a mancare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Temptation Island, il lutto inaspettato che ha gelato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Negli ultimi anni il programma è stato ospitato dall’Is Morus Relais, lì ci sono tantissime persone che ogni giorno lavorano con costanza e con impegno per consegnarci un programma di qualità. Ed è proprio una di queste persone che ha perso tragicamente la vita, ed è stato proprio uno dei suoi colleghi ad annunciare la scomparsa. Ha pubblicato un post su Instagram, più precisamente un collage di foto e con una scritta che lascia poco spazio ai fraintendimenti: “Ti salutiamo così, Massimo. Non ti dimenticheremo mai“. Sette semplici parole che racchiudono tutto l’affetto e la stima che i suoi colleghi hanno provato nei suoi riguardi in tutti questi anni di lavoro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Nonostante questo, lo show deve continuare: fra tre giorni andrà in onda su Canale Cinque la quarta e attesissima puntata di Temptation Island.