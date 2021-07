Vanessa Incontrada, la straziante dedica per la perdita di una persona cara

Vanessa Incontrada, l’attrice su Instagram dedica un post al collega – nonchè amico – scomparso prematuramente.

Pochi giorni fa Vanessa Incontrada ha postato una foto che la vede in compagnia di Isal, il figlio che ha lo stesso sguardo dolce e genuino della madre. Anzi, a dire il vero sono più che simili…sembrano proprio due gocce d’acqua. L’attrice infatti colta nel suo momento di ironia chiede al web che ci sia effettivamente questa somiglianza.

Al simpatico “sondaggio” hanno partecipato non sono i followers della bellissima spagnola ma anche personaggi affermati sia nel campo della musica che in tv. Nek, Adriana Volpe, Shaila Gatta, Irene Ferri sono tutti d’accordo: madre e figlio sono due gocce d’acqua.

Vanessa Incontrada, il pianto straziante per la perdita

Vanessa Incontrada non nasconde la su sfera emotiva e nemmeno in questa occasione, dove ha fatto emergere la forte tristezza per il lutto. La Incontrada infatti ricorda Libero De Rienzo, l’attore originario di Napoli venuto a mancare nella giornata di oggi a soli 44 anni a causa di un infarto.

“solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te”.

A corredo di queste parole, due foto: la prima un tenero abbraccio tra i due colleghi e la seconda li vede ancora insieme. I commenti di commozione sono tanti, un lutto è sempre triste ma quando perde la vita un giovane – come in questa cosa – subentra anche la rabbia.

Vanessa Incontrada è da sempre molto seguita sui social perché ama condividere col suo pubblico i momenti della sua vita quotidiana, da quelli lieti ai momenti di maggiore concitazione. Ed i followers sono comunque lì, pronti a sostenerla.