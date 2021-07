“Non vedo l’ora…”, Viki Odintcova bomba senza veli, lato B al vento per il colpo di grazia: vietata ai minori – FOTO

La supermodella russa, Viki Odintcova strapazza gli occhi dei followers di Instagram e regala uno senza veli spettacolare: da censura.

Tra le supermodelle più scatenate e vietate agli occhi dei minori del panorama dello spettacolo c’è anche Viki Odintcova. Il suo nome non è conosciutissimo in Italia, anche se l’interesse di vip e fan insieme è così elevato, da considerarla come una connazionale.

Viki, modella di origini russe è entrata a “gamba tesissima” nel mondo dello spettacolo, facendo parlare di sè attraverso scatti da far girare la testa e distrarre di fronte a qualsiasi altra cosa.

Nata a San Pietroburgo nel 1993 è stata già accostata a diversi personaggi di cartello, tra cui sportivi saliti in cattedra, in questi anni. Uno fra tutti è l’ex ferrarista, Fernando Alonso, con il quale sarebbe stata fidanzata per tanto tempo.

La bellezza stratosferica della diva russa ha persino scosso Cristiano Ronaldo, che in passato avrebbe tentato di approcciare con lei, senza successo. A confermare il tutto fu proprio Viki Odintcova in un’intervista rilasciata in esclusiva a TG24

Viki Odintcova come mamma l’ha fatta…con pinne e occhialini

