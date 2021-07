Shaila Gatta ci delizia su Instagram con un altro dei suoi video dalle movenze da contorsionista. Unicità che manda in confusione

Per lei il bancone di “Striscia la notizia” è solo un ricordo pieno di affetto, soddisfazioni e quattro lunghi anni trascorsi in una delle trasmissioni più viste e longeve di sempre.

Parliamo di Shaila Gatta, l’ormai ex velina mora del tg satirico di Antonio Ricci che insieme a Michela Neaze Silva ha raggiunto il record di velina più longeva. Oggi però l’ammiriamo su Instagram con proposte sempre succulente.

Shaila Gatta, acrobazie super sexy: il VIDEO

Shaila Gatta torna su Instagram con un altro dei suoi video. Un reel nel quale si diverte a fare delle acrobazie che solo lei riesce a rendere così fluide e belle da vedere. Tutto merito delle sue gambe, lunghissime, atletiche e definite da sessioni e sessioni di lavoro.

L’ex velina si diverte a stare a testa in giù mantenendosi solo sulla testa e nel mentre le sue agilissime gambe si sollevano in aria e poi piano piano si spostano verso il basso a ritmo di musica. Sembrano quasi le lancette di un orologio che girano in modo sincrono e automatico.

Gli addominali stretti e scavati nello stesso tempo tanto che la maglietta si ritrae creando quasi una curva e tutto il resto non conta. Gli utenti si paralizzano nell’ammirare una proposta che è un mix di bravura, unicità, bellezza e sensualità.

Spiccano, infatti, anche le sue dolci forme. Lato B definito in modo così perfetto che sembra essere pittoresco e gli utenti del web vanno in confusione. La proposta di Shaila sembra una visione che paralizza.

La prima a commentare è Elena Barolo che facendosi portavoce dei fan dell’ex velina mora suggerisce come a vederla sembra così tutto facile e naturale ma basta solo minimamente provarci per capire che non è affatto così.

E dietro di lei tanti altri commenti simili e super complimenti per Shaila. Poi arriva il fan che spiega: “Mi sono ribaltato a guardare il video” e raccoglie tutti i sentimenti di chi stravede per lei.