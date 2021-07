Aida Yespica festeggia il suo compleanno e lo fa in modo esagerato: il suo outfit è da capogiro e i fan impazziscono, la foto è virale

L’abbiamo conosciuta per essere stata la protagonista del calendario 2004, la sua bellezza ha conquistato i fan che ancora oggi la seguono sui social. Da modella a showgirl fino a diventare attrice, Aida Yespica ne ha fatto di strada per arrivare al successo.

Oggi però sembra essere uscita di scena, è tanto tempo che non si vede sul piccolo schermo, sui social invece continua a condividere con i follower tanti momenti della sua vita.

Aida Yespica: la star della serata, meraviglia – FOTO

Ha appena compiuto trentanove anni e in occasione del suo compleanno Aida Yespica ha voluto fare un resoconto della sua vita e dell’ultimo periodo. Questi anni per la showgirl non sono stati semplici, ha dovuto affrontare dei momenti bui che l’hanno portata ad abbandonare il mondo della televisione.

Dopo la partecipazione al “Grande fratello vip”, l’attrice ha deciso di dedicarsi interamente alla famiglia e ai social. Infatti è molto attiva in quel settore e pubblica foto di ogni tipo: lavoro, tempo libero, da sola o in compagnia.

L’ultimo post ha già fatto il giro del web ed è uno scatto strepitoso: Aida è elegante e sensuale, indossa una vestito blu con brillantini e la scollatura è divina. I capelli sciolti le accarezzano il fondoschiena e una parte del décolleté. Il bicchiere di vino in mano fa da cornice a così tanta bellezza.

“Affascinante e sensualissima” scrive qualcuno sotto alla foto. E poi ancora: “La meraviglia”.

Nonostante non si veda in più in televisione, Aida non dimentica quei momenti che l’hanno resa nota e popolare. Ora però è arrivato il momento di voltare pagina e realizzare nuovi progetti, a quanto pare ce ne sono molti in cantiere e la showgirl non vede l’ora di condividerli con i fan.