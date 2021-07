L’influencer Alice Basso ha condiviso una foto in primo piano su instagram con un cambio look ai capelli meraviglioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

Alice Basso ha condiviso su instagram un suo primo piano dove mostra un cambio look ai capelli. Appare con uno chignon e la frangetta. Nella didascalia però rivela che era solo per uno shooting questo cambiamento:“Cambio look e per oggi abbiamo finito”. Arrivano i commenti di alcune colleghe come Giulia Salemi che scrive:”Ma che bella”. Tanti altri utenti poi scrivono alla Basso che la frangetta le sta molto bene.

Alice Basso vestita di rosa e tulle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

L’influencer ha condiviso il backstage di uno shooting dove indossa un’abito in tulle rosa e accanto a lei c’è il suo chiuaua immerso in batuffolo enorme di tulle rosa. Nella didascalia la Basso scrive:“I backstage quelli belli”. L’influencer nelle stories fa vedere di essere tornata a casa da sua madre per trascorrere qualche momento in famiglia. Mostra quindi ai followers la sua bella mamma che le somiglia molto, hanno gli stessi occhi. La Basso la prende in giro perché mentre faceva un video la madre pensava fossero delle foto e si metteva in posa.

Alice Basso oltre a fare la mamma a tempo pieno si occupa anche di molte attività lavorative. Recentemente ha realizzato un progetto per lei molto importante, ha creato una sua linea di cosmetici. Ha condiviso una foto con i suoi nuovi trucchi scrivendo:“Le emozioni che mi state dando sono qualcosa di indescrivibile. Forse è difficile immaginare cosa ci sia dietro, ma sopratutto cosa ci sia stato..ma sono qui, al settimo cielo. E mi sento così bene con voi, che siete riusciti a cogliere ciò che sono! La cosa per me più importante. Grazie per supportarmi sempre..E per far si che questi sogni si stiano realizzando! Grazie”. In un altro post l’influencer spiega cosa contiene la sua palette:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

“Twist and Shine. Una palette per il nostro viso, completa di tutto: Cipria magica 1, cipria magica 2, sweet sunset bronzer, sugar pink blush, stardust illuminate. Tutta in una palette (con specchietto) che sta perfettamente in borsa e potete portare con voi ovunque! Fuori ora sul sito Alice Basso Beauty”. L’account instagram del suo marchio ha già raggiunto 29,3 mila followers. Sta avendo già molto successo dunque.