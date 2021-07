Tommaso Stanzani e Leonardo Lamacchia si sono conosciuti nella casetta di Amici 20. I due ragazzi hanno stretto un rapporto importante e, ad oggi, Leonardo ha deciso di rompere il silenzio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CheVitaMeravigliosa♥️☀️ (@chevitameravigliosa_)

Leonardo Lamacchia e Tommaso Stanzani sono stati due dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti nella casetta come il resto dei loro amici e hanno stretto un rapporto importante, così importante da spingere tante persone a pensare che ci fosse del tenero tra loro. Quando il programma è finito, però, entrambi hanno intrapreso due percorsi di vita differenti e tutti i sogni dei loro fans sembrano essere svaniti.

Tommaso Stanzani e Leonardo Lamacchia innamorati? Il cantante sbotta: “Adesso basta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CheVitaMeravigliosa♥️☀️ (@chevitameravigliosa_)

A distanza di mesi dalla fine del programma, Tommaso e Leonardo continuano a non contarla giusta ai loro followers e continuano ad essere sommersi di domande dai loro numerosi fans. Leonardo in particolare, che ha deciso di rispondere una volta e per tutte alla curiosità di chi fa ancora fatica a crederci nonostante entrambi abbiano dimostrato ampiamente di condividere una semplice amicizia e di avere una relazione cona altre persone. Alla domanda: “è vero che siete innamorati?” sotto ad un post di Instagram, ha risposto senza alcuna esitazione: “Sentite ora basta! Io sono fidanzato e anche Tommaso lo è! Siamo amici, sì, fine della storia. Fatevi una vita“.

Leonardo già una volta aveva chiarito questa cosa, quando ospite a Verissimo dopo la fine del programma, aveva raccontato di avere una relazione con un altro ragazzo e di essere molto innamorato.