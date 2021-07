Angela Nasti, la bellissima influencer tra pizzo e angoli scoperti insegna la seduzione ed i followers sono pazzi di lei.

Angela Nasti, la bellissima influencer in ogni foto è al limite della legalità. Il perché di questa affermazione non è affatto un mistero: basta sfogliare le sue foto sul profilo Instagram – che vanta quasi un milione di seguaci – per renderci conto della bellezza straordinaria di Angela.

Come questa foto – sopra riportata – nella quale viene immortala in costume: un bikini che su di lei passa in secondo piano vista la fisicità prorompente. Un bikini turchese che evidenzia le forme prosperose della Nasti e che a volte viene messo in difficoltà dalle curve. Tra i commenti più diffusi? “Sei bellissima”, forse non tanto originale ma lo si apprezza sempre.

Angela Nasti, l’abito in pizzo che turba il web

In due ore oltre 30 mila like, cifre interessanti per questa serie di foto postate dalla Nasti nella quale propone un outfit accattivante. Sono degli scatti in primo piano ma la scollatura emerge e quindi non si può non notare tale dettaglio piccante. I gioielli indossati sono Guess, l’abito è blu, con il pizzo lungo la parte del seno.

Dettagli che fanno accrescere la carica sensuale della foto. Merito anche del viso dell’influencer, poco truccato ma sottolineato dall’eyeliner nera tracciata perfettamente e che intensifica lo sguardo.

Ma – ormai lo sappiamo – ogni scusa è buona per attaccare. Un’utente le scrive: “Eri tanto bella ma perché si rifanno quando non ne hanno bisogno” e la Nasti non perde occasione per rispondere “Perdonami cosa vedi di rifatto? Oltre al seno?”. Non le manda a dire.

A parte qualche leone da tastiera, Angela Nasti è molto amata ed ogni foto è un trionfo di like. Come questa, in bikini arancione metallizzato: una bomba!