Anna Falchi, il “buongiorno” si vede dal mattino. E’ la frase più bella dell’estate combinata con una bellezza sopraffina.

Tra i personaggi pubblici più seguiti e apprezzati degli ultimi anni c’è anche lei, la splendida Anna Falchi.

L’attrice e conduttrice televisiva, di provenienza finlandese è tra le bellezze più blasonate e veterane dello spettacolo. Da molti viene considerata come una sexy symbol, la cui avvenenza risale agli anni ’90 tra recitazioni nei film commedia e comici più visti dagli italiani.

In questi giorni, Anna è impegnata ad ultimare il lavoro di conduttrice di “Pole Position“, al timone del quale ha rilanciato alla grande le ambizioni lavorative. Manca poco prima di far scorrere i titoli di coda e “tuffarsi” definitivamente in clima estate.

Tra le storie Instagram, la sfegatata tifosa biancoceleste della Lazio, celebre per i striptease a “luci rosse” in onore degli “aquilotti” ha già annunciato la sua prima meta vacanziera. Si tratta di Ischia, sulla cui isola prenderà parte all’“Ischia Global Fest”

Anna Falchi, la bellezza che attira la luce del sole: stupenda

