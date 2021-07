Secondo alcuni Anna Tatangelo avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare, oltre che il suo seno, anche il viso: i dettagli

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano non solo per la sua musica ma anche per la sua bellezza. È infatti molto seguita sui social network e soprattutto su Instagram dove conta ben 1 milione e 800 mila follower.

La “ragazza di periferia” è diventata con il tempo un’artista affermata e seguita da molti fan che l’adorano. La 34enne di Sora ha anche un figlio di nome Andrea, avuto con il suo ex e collega Gigi D’Alessio. Al momento sembra essere ancora una donna single nonostante i rumors la vorrebbero fidanzata ogni volta con un uomo diverso.

Anna Tatangelo ha fatto ricorso alla chirurgia estetica?

La bella Tatangelo però, secondo alcuni, avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico. Non è un mistero che si sia rifatta il seno, lei stessa ha ammesso di non piacersi prima perché era troppo piccolo.

Ma c’è chi dice che adesso la cantante sia molto diversa da come appariva in passato, ai tempi della vittoria al Festival di Sanremo del 2002, quando aveva 15 anni, con il brano “Doppiamente fragili“.

In effetti Anna Tatangelo appare differente nelle foto di quella kermesse canora rispetto a quelle attuali. C’è da considerare però che era solo un’adolescente e crescendo i suoi lineamenti sono cambiati. Due anni fa inoltre sono apparsi delle sue immagini scattate durante il programma “Gli anni migliori“: i fan l’hanno subissata di critiche e qualcuno ha anche detto che sembrava un gatto.

Lei ha risposto con queste parole alle offese gratuite: “Queste foto sono state scattate dai fotografi in studio. Stranamente sono diversi da quelli che corrono ‘certi’… Chi è nel mondo dello spettacolo (o almeno ci prova) dovrebbe sapere come anche le luci in video facciano la differenza“.