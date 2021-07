Anna Tatangelo sfoggia un look total black seducente e ammaliante durante le sue vacanze a Sorrento. I fans sono ancora sotto choc.

Anna Tatangelo, la cantante dal fisico marmoreo lascia interdetti milioni di followers, ogni foto è un’espressione di femminilità e di seduzione che non passa inosservata. Chi la segue dagli esordi sa bene la trasformazione della cantante. La “Ragazza di Periferia” adesso è donna ed il corpo seducente le consente di indossare qualsiasi genere di outfit.

Come questo sfoggiato ieri durante una serata di relax: un abito lungo nero, tessuto luccicante che ben si abbina al contesto festoso nel quale si trova. Con un calice di vino bianco, la cantante – originaria di Sora – dà inizio al weekend. “Il bicchiere è sempre mezzo pieno” scrive Anna, che sia un messaggio di positività?

Anna Tatangelo, sguardo languido e quel dettaglio che non passa inosservato

Scorrendo e curiosando sul suo profilo Instagram ci accorgiamo come non sia la prima volta che Anna Tatangelo opti per uno stile total black. A quanto pare sembra essere il suo colore, confermato anche dal videoclip del brano ‘Sangria’, la hit estiva della cantante che sta facendo ballare l’intera penisola.

Anna Tatangelo in quest’ultimo post propone una serie di foto ad alto contenuto erotico. Lady Tata mette in mostra gambe e decolleté ed un raggio di sole illumina la sua prorompente bellezza mediterranea. La cantante si lascia immortalare facendo emergere tutto il suo lato sensuale.

“Asp, mi sparo una posa😂” scrive divertita anche se le pose sono più di una e noi non possiamo che apprezzarla.

Certamente questa vacanza in Sorrento le sta facendo più che bene. Le foto sono un incanto e la Tatangelo appare ancora più radiosa. Qualcuno scrive essere in dolce compagnia...sarà mica vero? Non resta che attendere gli ulteriori aggiornamenti.