Aurora Ramazzotti e il video in cui canta che ha conquistato i suoi numerosi followers. I commenti non si sprecano: “Sei proprio la figlia di Eros, magnifica!”

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi del mondo dei social. Ha conquistato tutti che non era ancora venuta al mondo: i suoi genitori sono Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e la loro è stata una delle storie d’amore più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti che Michelle era una ragazzina, appena arrivata in Italia, ed Eros un cantante nel vivo della sua carriera. Una storia come quella delle favole che ha fatto sognare milioni di persone. Come tutte le belle storie anche la loro è arrivata alla fine, ma come ricordo del loro amore è rimasta Aurora che è la meravigliosa figlia che hanno avuto insieme.

Aurora Ramazzotti e il video in cui canta “Pazza Idea”

Aurora è molto amata sui social: bella e simpatica come i suoi genitori, ha conquistato tutti arrivando a due milioni di followers e cominciando lentamente a farsi strada in televisione. Sul suo profilo di Instagram tratta sempre argomenti importanti ed è una ragazza estremamente intelligente ma anche tanto di talento. Infatti di recente ha rivelato di avere la passione per il canto e di averla sempre coltivata in privato. Solo da poco ha cominciato a condividerla sui social, come nell’ultimo video che ha postato dove canta Pazza Idea mentre suona la chitarra.

“Pazza idea di cantare sul prato in costume e con le zanzare” ironizza lei nella didascalia del video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e tantissimi complimenti da parte dei numerosi followers che la seguono. E sopratutto tanti morsi di zanzare