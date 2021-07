Attimi di paura poco dopo la nascita della piccola Luna Marie per i neogenitori che hanno dovuto assistere a un intervento immediato da parte dei medici.

Belen Rodriguez e Antino Spinalbese sono da pochi giorni genitore della piccola Luna Marie. Per la showgirl argentina si tratta della seconda figlia, dopo Santiago avuto dal matrimonio con il ballerino Stefano De Martino.

Per il giovane fidanzato, invece, si tratta della prima figlia.

Luna Marie è nata poco dopo la vittoria dell’Italia agli Europei 2020. Nata, infatti, il 12 luglio a mezzanotte e quarantasette presso l’ospedale di Padova.

Luna Marie pesava 2,9 kg ma all’inizio qualcosa non è andata nel verso giusto e genitori hanno dovuto affrontare ore di tensione.

Attimi di paura per Luna Marie

Poco dopo la nascita, il ‘Mattino‘ di Padova ha riportato la notizia di quanto accaduto.

Infatti, la bambina avrebbe avuto dei problemi nel corso della notte.

La fonte ha fatto sapere: “Per sicurezza la bimba è stata portata in terapia intensiva Neonatale per verificare che tutto andasse bene. Luna Marì è stata tenuta sotto osservazione dai medici e dai sanitari per qualche ora: l’obiettivo era verificare che la neonata respirasse correttamente da sola, per allontanare il rischio di complicanze improvvise”.

Dunque, momenti preoccupanti per i neogenitori ma per fortuna è tutto rientrato nel giro di poche ore e mamma Belen ha potuto riabbracciare subito la sua piccola scongiurando complicazioni.

Si è rafforzato l’amore di Belen e Antonino dopo la nascita di loro figlia che ha consolidato la loro unione.