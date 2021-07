Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione. Dopo una stagione intensa, adesso si sta godendo l’estate insieme alla sua famiglia

Benedetta Parodi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti nel corso degli anni con i suoi programmi di cucina, dove tra sorrisi e divertimento ha intrattenuto tantissime persone, in particolar modo lo scorso anno quando siamo stati colpiti dalla pandemia che ci ha tenuti chiusi in casa per tantissimi mesi senza la possibilità di poter andare a scuola oppure a lavorare. Nel corso di pochissimi anni, Benedetta ha conquistato un pubblico sempre più ampio di telespettatori, sia in televisione che sui social.

Benedetta Parodi in vacanza con la sua famiglia: record di likes

Dopo un anno intenso, adesso Benedetta si sta godendo un po’ di meritato riposo insieme alla sua famiglia al mare. Sui social è molto amata dai suoi followers che ogni giorno la seguono nelle sue avventure quotidiane, insieme al marito e ai suoi figli che lei ama da impazzire. Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, Benedetta è insieme al suo innamorato e intanto loro figlio scatta foto a mamma e papà che successivamente la conduttrice ha ritrovato nel suo cellulare. Pioggia di likes e di commenti per una delle famiglie italiane più amate: infatti, ogni volta che appaiono tutti insieme, ricevono una mera di complimenti da parte dei numerosi fans che Benedetta ha conquistato nel corso della sua oramai lunga carriera televisiva.

Benedetta negli scatti è in costume e ha il fisico di una ragazzina: infatti più gli anni passano più diventa bellissima, spiazzando i numerosi followers che la seguono da sempre.