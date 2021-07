Bianca Guaccero e le notti estive in shorts e tacchi, che bellezza – FOTO

La bella Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram mostrando come trascorre le notti d’estate in shorts

Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram dove appare incantevole con un paio di shorts bianchi, una camicia a quadri e tacchi a spillo. Intanto sorseggia un bicchiere di vino e si metta in posa. Così trascorre le sue estati la bella attrice e conduttrice di Detto Fatto. Da settembre tornerà proprio a condurre il suo programma sulla rai, che nonostante alcuni intoppi dovuti a critiche per alcune frasi dette nel programma e poi la Guaccero che ha contratto il covid, torna a riempire il pomeriggio degli italiani.

Bianca Guaccero e il ricordo emozionante di Raffaella Carrà

Qualche giorno fa è mancata la meravigliosa Raffaella Carrà, per l’Italia è stato lutto nazionale. La Carrà ha segnato gli anni 90 e anche quelli successivi con il suo talento e la sua irruenza che faceva impazzire il pubblico. In questi giorni sui social piovono mille ricordi della showgirl, tra cui uno che riguarda proprio Bianca Guaccero. Durante la sua trasmissione, Detto Fatto la Guaccero ha ricevuto una chiamata proprio dalla Carrà, suo idolo da sempre. La conduttrice è scoppiata in lacrime non appena ha udito la voce della sua beniamina. Inizialmente ha pensato fosse uno scherzo e invece era proprio lei, che l’ha elogiata dicendo che è una ragazza piena di talento che sa cantare e ballare e fare tutto.

La Guaccero si è commossa ed è stato un momento bellissimo. Un ricordo tenero. La Guaccero stessa lo ha condiviso sul suo profilo e ha anche deciso di spendere qualche parola al riguardo: “Non ho molte parole..mi si sono strozzate in gola…ho un momento che rimarrà per sempre con me…le mie lacrime figlie di tutti i sacrifici fatti, di un periodo che non era semplicissimo per me, e le tue parole come carezze sul cuore, nell’anime a suggellare una strada, la mia, non sempre in discesa..Tutte abbiamo sognato di essere come te…davanti allo specchio in cameretta..io ho imparato a parlare con il 45 giri di ballo ballo..Continuerai ad essere per sempre il nostro faro. Ed io ti racconterò a mia figlia. Perché le VERE STAR come te, restano per sempre”.

Parole strazianti quelle della Guaccero ma anche molto sentite e dolci. La perdita di Raffella Carrà ha segnato un terribile momento per l’Italia che non tutti sono in grado di metabolizzare. Si perde un pezzo d’Italia fondamentale che ha fatto cantare e ballare intere generazioni.