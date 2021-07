“Ti sposerei subito”. Carolina Stramare, uno spettacolo vietato ai deboli di cuore: un incanto – FOTO

Carolina Stramare. La vincitrice di Miss Italia 2019 è stata in trasferta a Cannes. Dalla passerella del red carpet alle passeggiate per le vie della città francese: una meraviglia senza limiti

Classe 1999, originaria di Genova, Carolina Stramare è una delle giovani più belle e carismatiche ad aver vinto il titolo di Miss Italia nelle ultime stagioni del concorso. Ha indossato l’ambita coroncina nel 2019, insignita del titolo da una vera diva del cinema mondiale, Gina Lollobrigida. É stato un trampolino di lancio verso la fama per la ragazza che, però, non era proprio agli esorsi. La sua figura voluttuosa e la perfezione del suo volto l’avevano già spinta precedentemente ad avviare una carriera come modella. A 22 anni si stanno aprendo per lei nuove porte: arriva un progetto straordinario.

Carolina Stramare: la stella più scintillante di Cannes

Per moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo la passerella del Festival del Cinema di Cannes è un’occasione unica per mettersi in risalto, apparire in tutto il proprio splendore e attirare l’attenzione di fotografi, giornalisti e pubblico.

Anche Carolina Stramare ha partecipato alla celebre kermesse francese, rappresentando un vanto per tutta l’Italia. Ha indossato un lunghissimo abito di pizzo color argento, firmato Dolce e Gabbana; spalle scoperte, scollatura generosa e un collare vistoso di Graff a impreziosire la sua immagine: era lei la stella più scintillante.

Si è fermata nella città oltralpe per poco tempo, giusto 24 ore, ha già fatto rientro a Milano, non prima di essersi concessa un giro per le vie della città di Cannes fasciata in un maxi dress a fiori, dai colori molto delicati, la manica è lunga e l’abito copre tutta la sua figura che non viene assolutamente mortificata dall’outfit prescelto, bensì le dona un’aria sofisticata, mantendo comodità e purezza.

Carolina Stramare sarà impegnata in un nuovo ambito progetto con l’avvio della prossima stagione calcistica. É lei il volto scelto di Helbiz Live, nuova piattaforma che trasmetterà in OTT l’intera Serie B. L’ex Miss Italia 2019 guiderà gli abbonati attraverso le competizioni del Campionato cadetto.

Seguita su Instagram da oltre 250mila utenti, riceve ogni giorno consensi attraverso i commenti lasciati sul social network: “Ti sposerei subito”, “Ti amo”, “Carolina, you’re mine for eternity”, “Stupenda”, “Meravigliosa”.