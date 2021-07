“Dio quanto sei bella”, Cecilia Capriotti bombe in bilico, alla prossima scivola via tutto – FOTO

Cecilia Capriotti sfoggia un fisico irragionevole sul pizzo della barca. Temperature a mille per una vacanza super in Cilento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

L’attrice ed ex modella di Ascoli Piceno, Cecilia Capriotti ha fatto il pieno di likes nell’ultimo scatto che non ha lasciato quasi nessuno nell’indifferenza.

Dai quotidiani di gossip si apprende che l’ex modella marchigiana ha scelto come periodo di relax, la costiera cilentana, mettendo a nudo tutte le caratteristiche più segrete del suo repertorio di forme.

Una scoperta sensazionale sin dal primo giorno d’iscrizione ai social, dove ha convinto tutti tra selfie e paparazzate senza precedenti. L’ex gieffina dell’ultimo Grande Fratello Vip ha dovuto far fronte alle critiche di alcuni esponenti dello spettacolo, tra cui Tommaso Zorzi.

La tata del vincitore del reality aveva tweettato parole al vetriolo, mettendo in evidenza le lacune grammaticali. La Capriotti non è riuscita a restare in silenzio di fronte alle accuse, dando della “maleducata” alla malcapitata “avversaria” social

Cecilia Capriotti, “vibrazioni d’estate”: sfiora la censura

