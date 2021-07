“É arrivata la numero uno”. Chiara Ferragni: addominali d’acciaio sognando le vacanze. Che spettacolo – FOTO

Chiara Ferragni. Tanti, troppi impegni che stanno coinvolgendo l’influencer più famosa d’Italia. Le vacanze sono ancora lontane ma condivide su Instagram la meta del suo cuore

Se avete visto recentemente immagini di Chiara Ferragni in giro per il mondo e avete invidiato il suo stile di vita glamour, sempre in vacanza, vi dovrete assolutamente ricredere. La talentuosa imprenditrice e star del web è in piena fase promozionale di un suo ambitissimo progetto. Milano, Madrid, Tel Aviv, Atene e Cannes (in occasione del Festival del Cinema): tutte queste tappe hanno fatto parte del suo tour di presentazione dei temporary bar e pop-up Plage in collaborazione con Nespresso. Ha trascorso precedentemente qualche giorno a Forte Dei Marmi con la famiglia al seguito; non solo i piccoli di casa (Leo e Vittoria) ma anche sorelle e madre a farle compagnia. La meta del cuore è un’altra.

Chiara Ferragni: la foto del passato con tanta nostalgia

Global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon moda, volto di numerosi altri brand di prestigio, inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” del 2016 dalla prestigiosa rivista Forbes, membro del consiglio d’amministrazione di Tod’s. Questi sono solo alcuni dei titoli attribuibili a Chiara Ferragni, il nuovo volto dell’imprenditoria giovanile di successo in Italia.

Con il suo talento e l’intelligenza arguta ha indirizzato, in tempi e misure opportune, le sue capacità verso innovativi metodi di marketing e comunicazione. Con quasi 25 milioni di follower su Instagram è una star del web, con tutta la responsabilità che consegue avere un’influenza così grande sulla massa.

“Sono una coffee lover da quando ero adolescente. È un rituale irrinunciabile che fa parte della mia vita” – con queste parole ha annunciato la sua collaborazione con Nespresso che si è al momento svelata tramite una capsule collection edizione limitata, che comprende non solo la creazione di shop temporanei a tema, ma anche la diffusione di utensili come la macchina Vertuo Next, Essenza Mini, Aeroccino 3, la coffee mug, la travel mug, ecc.

Sogna le vacanze Chiara Ferragni e allo stesso tempo ricorda con nostalgia quelle dell’anno scorso. Ancora non era nata la sua secondogenita, la piccola Vittoria, e si trovava in un posto paradisiaco. Stiamo parlando della Sardegna, in particolare della Costa Smeralda. L’influencer scrive in inglese: “Can’t wait for summer holidays to start” (Non vedo l’ora che inizino le vacanze estive). Propone una serie di 10 foto dal passato; ne spicca una in cui è coperta da un mini bikini fucsia metallizzato: i suoi addominali scolpiti sono l’invidia di molti.

Con lei il figlio Leone e il marito Fedez. Quest’anno la nuova arrivata sarà protagonista sicuramente degli scatti più memorabili in momenti da ricordare. Chissà quale sarà la meta prescelta. I Ferragnez sono soliti da un po’ prediligere luoghi meravigliosi che offre il territorio nazionale; replicheranno anche nel 2021 o andranno in territori stranieri?

I fan la adorano: “Sei la numero uno”, “Quel fisico da paura e già eri incinta di due mesi; dove posso firmare per averlo anche io così?”, “La regina è in splendida forma”.