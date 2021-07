Classifica FIMI: l’estate 2021 ha già dei vincitori, nessuno come loro

FIMI, la classifica di questa settimana ricca di conferme: l’estate 2021 ha già dei vincitori. Ecco gli artisti più ascoltati in Italia

Siamo ormai entrati nel vivo dell’estate 2021 ed è già possibile, dopo diverse settimane, decretare chi sono gli artisti più ascoltati di questa stagione. La FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) come ogni settimana ha pubblicato i dati relativi agli album e ai singoli più venduti e ascoltati nel nostro Paese. Il podio resta quasi invariato, andando a confermare quanto dichiarato in precedenza. Nessuno sembra riuscire a battere questa concorrenza, sebbene ci sia una leggera modifica restano loro gli artisti del momento. Ecco di chi si tratta.

“Mille” vero tormentone, i Maneskin conquistano il mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Come ogni anno numerosi artisti sono scesi in campo rilasciando nuovi singoli in procinto della stagione estiva. La corsa per guadagnarsi il titolo di tormentone risulta essere sempre piuttosto infuocata ma quest’anno sembra avere già dei vincitori.

Si tratta di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro che con il loro singolo “Mille” restano al primo posto dei singoli più venduti, per la quinta settimana consecutiva. Un esperimento che in molti hanno visto quasi come un azzardo, realizzato da un trio tanto inedito quanto inusuale. Eppure sono stati in grado di dar vita al brano dell’estate 2021.

Un altro singolo che rientra nella colonna sonora di questa stagione è “Malibù” di Sangiovanni. Il secondo classificato del talent Amici sta ottenendo numeri da capogiro e un successo dietro l’altro. Nonostante il singolo sia rimasto alla prima posizione per diverse settimane scende ora al terzo posto. Proprio negli ultimi sette giorni è stato infatti surclassato dalla coppia formata da Blanco e Sfera Ebbasta che con la loro “Mi fai impazzire” sono saliti alla seconda posizione.

Non cambia invece il podio degli album che vede in vetta la band del momento, i Maneskin. Vincendo l’Eurovision Song Contest hanno contribuito a fare la storia, poiché nessun altro Paese era stato in grado di vincere il festival musical e il Campionato di Calcio Europeo lo stesso anno. La rockband continua a dominare le classifiche mondiali, occupando il primo posto su Spotify come artisti più ascoltati al mondo con la loro cover “Beggin”.

Ma è con l’ultimo album, “Teatro d’Ira, Vol I” ,che occupano la prima posizione della classifica FIMI, diversi mesi dopo la sua uscita. La risalita è dovuta anche ai milioni di ascolti che il nuovo singolo “I wanna be your slave” sta ricevendo. I Maneskin continuano a conquistare pubblico internazionale e la loro scalata sembra essere appena iniziata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Invariate anche le altre due posizioni: tra gli album più venduti rimane fisso al secondo Sangiovanni con il suo omonimo EP, mentre al terzo troviamo nuovamente Rkomi con l’album “Taxi driver”.