Per Dayane Mello continuano le vacanze, le sue foto in costume sono virali e il suo profilo Instagram esplode di like, è strepitosa



Dayane Mello continua a sorprendere i fan con foto e video irresistibili che pubblica quotidianamente sui social. La modella brasiliana, ex gieffina del “Grande Fratello Vip” si trova in vacanza in uno dei posti più belli dell’Italia.

Su Instagram non perde occasione di condividere con i fan scatti mozzafiato, da sola o in compagnia, a lavoro o nel tempo libero. Dopo il successo del programma, Dayane è pronta a realizzare nuovi progetti.

Dayane Mello: dalla uno alla sesta, quale FOTO scegliete?

Seguita da un milione di follower, Dayane Mello sfoggia i suoi lati migliori e ne ha tanti: il corpo della modella è scultoreo e lo sguardo accattivante e sensuale.

L’ex gieffina sembra essersi lasciata il passato alle spalle, tra le voci girate sul rapporto con Rosalinda Cannavò conosciuta all’interno della casa e i lutti che ha dovuto vivere durante e dopo il reality.

E’ stata messa a dura prova ma ora sembra essere rinata e si gode il momento più bello dell’anno. L’estate la rende sensuale e in costume è ancora più incantevole. Nell’ultimo post ha pubblicato una carrellata di foto in bikini. Non conosciamo il nome della spiaggia dove sono state scattate le immagini, ma lei è irresistibile.

Sei scatti, uno dietro l’altro, impossibile scegliere. “Meravigliosa, non potrei descriverti in un’altra maniera” commenta qualcuno e poi ancora “Bella dentro e fuori, sempre dalla tua parte”.

Dayane è un vulcano in eruzione, insegue i propri sogni e li rende realtà. Attualmente è impegnata nella promozione di un nuovo brand di prodotti che sono andati già a ruba. Rosalinda Cannavò è accanto a lei a sostenerla in questa importante avventura, qualcuno continua a pensare che tra le due ci sia molto di più che una semplice amicizia.