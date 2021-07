Elena Santarelli fatta fuori, la Rai l’ha scartata in favore di un’altra donna

Grande delusione per Elena Santarelli. Per lei sfuma una grande opportunità: la Rai ha scelto la sua rivale per la conduzione

Elena Santarelli e il suo ritorno in tv. La bella e altissima showgirl manca dalla televisione da un po’. Attivissima sui social, si era allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi totalmente alla sua famiglia. Gli ultimi anni per lei non sono stati facili.

Il tumore cerebrale maligno diagnosticato al figlio che nel 2017 aveva solo 8 anni, ha costretto lei e il marito, Bernardo Corradi ad un calvario durissimo ma loro con tenacia e determinazione la loro battaglia l’hanno vinta, tutti uniti senza mai mollare.

E così dopo tanti progetti solidali, Elena era pronta per tornare in pista con un nuovo programma ma per lei è arrivata una grande delusione.

Elena Santarelli, che delusione: sfuma la conduzione

Elena Santarelli fatta fuori. La Rai l’ha scartata in quella che, anche se per breve tempo, è stata una competizione tra donne.

Come aveva anticipato tempo fa TvBlog la Santarelli era in lizza con Luana Ravegnini per la conduzione di un nuovo programma Rai. Si tratta di una trasmissione che torna dopo ben vent’anni nel nuovo palinsesto della tv di stato: “Check Up”.

Alla fine tra le due ha “vinto” Luana Ravegnini. Come TvBlog ha anticipato sarà lei a condurre da settembre “Check Up”, il programma dedicato a salute e benessere in onda il sabato mattina su Rai2.

Delusione dunque per la Santarelli che era arrivata ad un soffio dall’essere la nuova conduttrice di un programma che riscuoterà di certo l’interesse del pubblico. E allora ci si chiede: per lei è in arrivo qualche altra opportunità oppure resterà con un nulla di fatto?

E proprio la Ravegnini ha confermato la notizia in una intervista al settimanale Oggi dicendosi molto lusingata per la scelta e nello stesso emozionata, tornando in tv dopo ben 10 anni.

Sulla nuova edizione di “Check Up” ha detto: “Non vedo l’ora. E’ un programma che ritorna rinnovato: in un momento in cui si parla tanto di salute trovo importante catalizzare l’attenzione su un programma medico-scientifico…”.