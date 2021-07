Elisa De Panicis e l’abito trasparente a Cannes, da vietato ai minori-FOTO

La bella Elisa De Panicis ha condiviso una foto e un video dove indossa un abito traforato nero a Cannes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis è bellissima su instagram con un abito a rete traforato nero e senza spalline. L’abito non lascia spazio all’immaginazione, i trafori permettono di vedere ogni lato del corpo della bella influencer. La De Panicis nelle stories poi si mostra su uno yacht mentre balla in bikini e si diverte. Sta trascorrendo qualche giorno a Monte Carlo dopo aver partecipato al Festival di Cannes.

Elisa De Panicis è un’icona di stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

L’influencer è bellissima a Cannes, dove sfoggia look da diva esageratamente di tendenza. Ha indossato un impermeabile giallo corto con uno strascico lunghissimo. Sul decolletè c’è invece uno scollo profondo che lascia intravedere il seno. Come al solito la De Panicis lascia tutti quanti senza parole sul red carpet con la sua bellezza e sensualità. Gli shooting della modella sono sempre pazzeschi, indossa abiti esagerati con moltissime piume e paiettes. Finisce sempre su molte copertine di giornali famosi di moda, come Bazaar. Anche su Maxim appare in copertina bellissima come sempre. Indubbiamente alla De Panicis piace mettersi in mostra, facendo vedere il suo corpo scolpito in ogni angolatura.

Spesso appare sui social anche nuda e le sue curve fanno impazzire il web. I commenti degli utenti sono quasi sempre positivi ma c’è anche chi non apprezza tutto questo eccesso. In molti nominano Salvo Veneziano che ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a lei, ed è stato espulso proprio a causa di alcune frasi offensive e gravi pronunciate dallo stesso nei confronti della modella. La De Panicis si diceva inorridita specialmente perché sapeva che suo padre avrebbe visto e sentito le parole dette da Veneziano e si sarebbe molto dispiaciuto. Proprio su quest’ultimo punto, Veneziano in questo periodo si è sfogato sui social dicendo:”Di queste foto però non ti preoccupi per tuo padre che ti vede sempre nuda?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

E aggiunge che lui è stato eliminato per alcune parole dette ma fondamentalmente lei sui social mercifica il suo corpo. Indubbiamente lui ha sbagliato a pronunciare quelle parole, ma è vero che la preoccupazione della De Panicis per suo padre è in forte contrasto con quello che poi mostra su instagram.