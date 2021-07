Elisabetta Canalis sui tetti ci va senza il reggiseno e in slip: “La gnoxxa sul tetto che scotta” – FOTO

Elisabetta Canalis torna a far sognare i suoi followers ad occhi aperti con uno scatto ai limiti della legalità: sul tetto del…mondo!

La showgirl ed ex conduttrice ha scelto gli Stati Uniti D’America per rilanciare definitivamente le sue ambizioni professionali e personali.

Elisabetta Canalis però non ha di certo dimenticato in Italia e non appena vi ha fatto ritorno ha messo subito le cose in chiaro. La regina delle bellezze, originaria della Sardegna è tornata in patria per queste vacanze estive e non ha perso tempo per mettersi in mostra.

In questi giorni, i fan non si sono persi lo spettacolo di una divinità di Madre Natura, al mare in compagnia della sua splendida famiglia.

E’ bastato un solo scatto per capire che è stato un anno durissimo per Elisabetta. La quale ha approfittato della quarantena per mantenersi ancor più in forma di quanto già non lo facesse, con gli impegni in agenda

Elisabetta Canalis conquista la vetta con uno scatto a “luci rosse”

