Elisabetta Gregoraci ci regala alcuni attimi della sua giornata da incorniciare. Divertimento puro, affianco a lei la persona più importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Giornata all’insegna del divertimento e dell’adrenalina per Elisabetta Gregoraci che dopo intensissimi giorni di lavoro tra “Battiti live” e altri progetti tra moda e non solo, si è ritagliata una giornata tutta per sé e l’uomo della sua vita.

Una giornata fuori dall’ordinario documentata sui social che ha sciolto tutto il popolo social che la segue, l’adora e l’acclama.

LEGGI ANCHE — > “Non vedo l’ora…”, Viki Odintcova bomba senza veli, lato B al vento per il colpo di grazia: vietata ai minori – FOTO

Elisabetta Gregoraci e il suo giorno bellissimo: le FOTO

PER VEDERE LE FOTO DI ELISABETTA GREGORACI VAI SU SUCCESSIVO