Federica Panicucci, fisico incredibile a 53 anni. Il bikini rosso esibisce curve da capogiro, e la conduttrice blocca Instagram: mai vista così

Dopo l’ultima stagione di “Mattino 5” chiusa con risultati strepitosi, Federica Panicucci si gode il meritato riposo. Confermata nel palinsesto Mediaset al timone del programma in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Canale 5, la conduttrice approfitta dell’interruzione della trasmissione per dedicarsi una vacanza al mare.

La località selezionata è Forte dei Marmi, dove si trova proprio in questo momento in compagnia dei figli Sofia e Mattia, avuti dal matrimonio ventennale con dj Mario Fargetta, terminato nel 2015. Condivide con i fan su Instagram alcuni scatti dell’estate in corso, dal sapore magico per gli ultimi vittoriosi eventi, esibendo un fisico strepitoso. Baciata dal sole, esplode di bellezza splendente, incantando il web in bikini: intramontabile sensualità.

Federica Panicucci: bellezza da copertina

Il settimanale “Gente” dedica la copertina del nuovo numero a Federica Panicucci, che in piena forma sfoggia la bellezza raggiante in un costume rosso che ne esalta le doti estetiche. Un fisico incredibile all’età di 53, tanto da dimostrarne la metà, merito non solo di una dieta equilibrata e di tanta attività fisica. Il suo fascino inconfondibile, che risiede nel sorriso contagioso e nell’eleganza garbata e solare, è merito di un equilibrio conquistato attraverso un lungo percorso, fino ai traguardi raggiunti.

Non mancano le soddisfazioni nella quotidianità della conduttrice, sul piano professionale e personale: “Quando mi guardo allo specchio riconosco uno sguardo appagato: sono una mamma orgogliosa, una conduttrice che si dà al massimo per un programma nel quale crede e al quale tiene moltissimo, Mattino Cinque, che ha appena chiuso una stagione sfavillante e ricca di risultati“. Anche l’amore è un valore aggiunto alla vita dell’amatissima presentatrice, condiviso con Marco Bacini, compagno al quale riserva parole dolcissime e straripanti di stima.

Ad aggiungersi al quadro della sua felicità, si aggiunge un’estate italiana avvolta nella magia spensierata, a partire dalla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, passando per la finale di Matteo Berrettini a Wimbledon, fino alla vittoria della Nazionale Italiana agli Europei di calcio 2020.

Un incastro perfetto, che raggiunge il massimo dell’espressione nella vita della conduttrice, la cui bellezza radiosa ne rivela la gioia, investendo il web di incanto.