Filippo Magnini lascia tutti senza parole con la sua ultima proposta su Instagram. Non è solo e gli utenti ora comprendono tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

Lui è uno degli atleti più bravi, famosi e belli che il nuoto italiano possiede. Padre da pochi mesi, ex compagno di un’altra nuotatrice da oro, e ora marito di una delle storiche veline di “Striscia la notizia”.

È Filippo Magnini, l’atleta azzurro che in questi giorni si vive la sua prima vacanza da uomo sposato accanto alla sua Giorgia Palmas, alla figlia Sofia nata dalla relazione dell’ex velina con Davide Bombardini, e Mia, la piccola frutto del loro amore, nata lo scorso settembre.

Filippo Magnini e il perché di un fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

Filippo Magnini ed un fisico così bello e perfetto che fa invidia ad ogni uomo e catalizza tutti gli occhi delle donne che lo amano alla follia. Oggi però c’è un particolare in più che stuzzica l’attenzione di tutti i fan.

L’atleta non è solo ma in ottima compagnia. È al mare abbracciato con il suo super papà e titola la sua foto “I Magnos”. Guardandola è impossibile non dire a prima vista “Tale padre tale figlio” ed è infatti l’esclamazione più ricorrente che i follower del nuotatore hanno riproposto.

Super fisico anche per Magnini senior che sfoggia orgogliosamente addominali scolpiti e muscoli tonici. Slip color verde evidenziatore super aderente ed un sorrido che mostra tutta la gioia di stare insieme a suo figlio. E Filippo, che da alcuni mesi è diventato papà grazie alla sua Giorgia Palmas, espone con fierezza gli addominali con una tartaruga che fa impressione e un fisico così perfetto che blocca il web.

“Adesso abbiamo capito tutto” esclama uno dei quasi 400 mila follower che seguono l’atleta su Instagram per spiegare che è una dote di famiglia avere un fisico da urlo, come se nel Dna dei Magnini ci fosse scritto qualcosa che li rende magici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

Nella conversazione intervie anche l’ex velina per sottolineare come la foto scattata sulla spiaggia di Porto Giunco sia opera sua.