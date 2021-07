“Fisico perfetto” Adriana Volpe, bikini pericoloso: senza censure – FOTO

Adriana Volpe in costume è una bomba pronta a far esplodere. Il bikini è pericoloso, la foto è senza censure.

Adriana Volpe in questa foto è perfettamente stilosa: quello che non possiamo non notare è sicuramente la presenza fisica notevole. Il corpo da sempre asciutto e con le curve al punto giusto viene messo in risalto dal costume blu elettrico. Modello a triangolo con coppe e slip a vita bassa.

Lei ci scherza su: “Quando l’elastico tira troppo e cerchi di far finta di niente 😂😂🤣” in realtà appare super in forma mentre si gode dei momenti di relax al mare. Da notare gli occhiali da sole: dalla forma ottagonale sono sicuramente un must per questa stagione estiva. “Questa foto urla “bellezza” 😍 sei splendida” scrive una fan a cui la stessa Adriana risponde, ringraziando per i complimenti.

Adriana Volpe, il bikini che non lascia spazio all’immaginazione

Adriana Volpe non perde occasione per farsi immortalare nuovamente in costume. Sempre dalla bellissima Sardegna, la conduttrice infatti è la protagonista di due foto rigorosamente in bikini: nero, dai tagli semplici ma assolutamente accattivante.

“Attrazione fatale per questa pianta 😍 Quale foto preferite ? La prima o la seconda ? 😘” scrive la Volpe per coinvolgere il popolo del web. Le foto sono due: la prima con le braccia sollevate e viene scattata di tre quarti. La seconda invece è più frontale che immortala la Volpe in tutto il suo splendore.

Le gambe chilometriche di Adriana infatti lasciano senza fiato: “Sono entrambe bellissime…d’altronde ti chiamano The Body per un motivo🔥 noi così: 😍😍😍” e qualcuno aggiunge “Fisico perfetto”.

Anche in questi casi la Volpe non perde occasione per interagire con chi garbatamente le rivolge dei teneri messaggi, emoji o semplicemente fa degli apprezzamenti circa la sua bellezza che a quanto pare non sfiorisce mai.