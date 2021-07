Gianni Morandi, il mistero dei look identici a quella nota star: chi copia chi?

Gianni Morandi ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui mostra le misteriose similitudini tra i suoi look e quelli di una nota star.

“Sono io che copio lui o viceversa?” Gianni Morandi si è posto questa domanda stupendo i fan su Instagram nell’ultimo post condiviso. Si tratta di una serie di scatti in cui mostra alcuni dei suoi look e le loro incredibili similitudini con quelli di una giovane star internazionale. I fan rimangono spiazzati dalla curiosa somiglianza tra gli abbinamenti di Morandi e del big della musica. Si tratta di Harry Styles, il famoso cantautore inglese dei One Direction conosciuto da Gianni nell’ambito del Festival di Sanremo nel 2012.

Le immagini mostrano a sinistra tutti i look di Styles e a destra quelli del cantante bolognese. Gli abbinamenti sono praticamente identici.

Gianni Morandi: tutti i look identici a quelli di Harry Styles

L’ultimo post condiviso da Gianni Morandi su Instagram ha colpito il web. Si tratta di un carosello d’immagini che mostrano come lo stile del cantante bolognese sia uguale a quello di Harry Styles.

In particolare il primo scatto pubblicato mostra Gianni indossare un outfit completamente rosa, look scelto per il suo ultimo video del brano “L’allegria”, che è identico a un abbinamento sfoggiato dal cantante inglese. Il post ha subito colpito i fan che si sono scatenati nei commenti.

Molti prendono le parti di Morandi affermando che Styles lo avrebbe copiato e come sia Gianni il vero modaiolo. “L’icona di stile sei tu”, “Tu sei nato primo”, “Lui copia”, “Sei iconico”, sono solo alcune delle parole che si leggono sotto il post. Tra questi spuntano gli applausi di Lorenzo Jovanotti. Il post ha raggiunto i 94mila like superando i 2mila commenti.

Nella didascalia del contenuto Morandi ha taggato la star inglese che per ora non ha ancora replicato. Il quesito su chi dei due abbia preso ispirazione dal look dell’altro rimane per ora aperto. Che si tratti di semplici coincidenze o di un’imitazione?