Gigi D’Alessio fa un’inaspettata confessione: “Non so proprio resistere…”

Gigi D’Alessio ha fatto un’inaspettata confessione a proposito di una cosa a cui non sa proprio resistere: tutti i dettagli

Il cantante partenopeo Gigi D’Alessio è un artista molto amato dal pubblico di tutta Italia che da anni ormai ascolta le sue canzoni sia quelle in lingua napoletana che in quella italiana. Negli ultimi tempi è stato ospite del programma “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici e proprio durante la trasmissione ha svelato alcuni dettagli a proposito di ciò a cui non sa proprio resistere.

Parlando di cucina il cantante di “Annare’” ha affermato che non riesce proprio a rinunciare ai dolci tipici della sua terra, babà e sfogliatelle. Inoltre ha spiegato com’è la sua dieta giornaliera.

La dieta light di Gigi D’Alessio

Il cantautore ha poi parlato della sua dieta, rigorosamente light o almeno che gli consenta di non prendere peso. Fa una colazione molto light, bevendo solo un caffè, a pranzo pasta e un secondo e la sera cena normalmente con un piatto completo.

A proposito di Antonella Clerici, D’Alessio qualche mese fa è stato uno dei coach del programma da lei condotto, “The Voice Senior” insieme a Clementino, Al Bano e la figlia Jasmine (unico giudice) e Loredana Bertè. Quest’anno la trasmissione musicale riaprirà i battenti dopo il successo dell’anno scorso e il 54enne napoletano ha già assistito alle audizioni per la nuova e seconda edizione del talent.

Sullo show musicale il cantautore ha dichiarato: “È un programma nuovo a tutti gli effetti con persone che hanno una storia un vissuto e grandi capacità ma soprattutto tanta vita da raccontarci”. Infine ha affermato che in un momento storico come quello dell’anno scorso della pandemia mondiale del Covid-19 “stiamo facendo qualcosa di bello per le fasce più deboli che stanno soffrendo”.