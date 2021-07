“Glee”, vi ricordate il professor Will Schuester? Oggi ha 42 anni – FOTO

Will Schuester è stato uno dei protagonisti più amati della serie tv Glee. Nel suo ruolo di professore, ha conquistato i numerosi telespettatori

Glee è stata senza ombra di dubbio una delle serie tv più amate della scorsa generazione. Ambientata in una scuola, “Glee” prendeva il nome del gruppo canoro di cui facevano parte alcuni studenti dell’istituto. Uno dei protagonisti era sicuramente Will Schuester: senza di lui il gruppo non sarebbe stato fondato. Come professore della scuola, era responsabile dei suoi studenti e non si preoccupava solo di portarli avanti nelle varie gare ma anche delle loro vita personali e dei loro drammi adolescenziali.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee”, vi ricordate Kurt Hummel? Oggi ha 31 anni, è cambiato tantissimo FOTO

Glee, vi ricordate Will Schuester? Oggi ha 42 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthew Morrison (@matthewmorrison)

Ad interpretare Will Schuester, era Matthew Morrison che nel corso della sua carriera ha conquistato sempre più telespettatori. Su Instagram ha quasi un milione di followers che lo seguono nel suo lavoro, nelle sue avventure e nei suoi momenti di vita quotidiana insieme alla famiglia. Infatti Matthew ad oggi è sposato e ha dei meravigliosi figli che segue personalmente nella loro crescita insieme alla splendida donna che gli sta affianco ogni giorno. E, proprio qualche settimana fa, ha annunciato l’arrivo di un nuovo figlio. Con uno scatto in cui la moglie è stesa sul divano e suo figlio ha la mano sul pancione, Matthew ha annunciato che la famiglia sta per allargarsi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee” vi ricordate Rachel Berry? Oggi ha 34 anni, è una donna meravigliosa FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matthew Morr i son (@matthewmorrison)

Nonostante gli anni stiano passando, Will Schuester è un personaggio che è rimasto nel tempo: ogni giorno persone in tutto il mondo cominciano la serie e si innamorano di lui.