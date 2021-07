Laura Chiatti e Marco Bocci, la notizia che angoscia i fan. Le indiscrezioni sulla presunta crisi si fanno sempre più preoccupanti: gli inequivocabili indizi

Tra le coppie più apprezzate del cinema italiano figurano Laura Chiatti e Marco Bocci. Insieme dal 2014, i due bellissimi e popolari attori si sono presto innamorati dopo la loro conoscenza, progettando poco dopo un matrimonio e un futuro insieme.

Dal loro grande amore nascono due figli, Enea nel 2015 e Pablo nel 2016. Una relazione che ha fatto sognare numerosi fan, grazie alla loro complicità e alla semplicità della loro vita condivisa, rara in un contesto così esposto.

Il valore della famiglia ha sempre regnato al primo posto, e per queste ragioni le recenti indiscrezioni risultano ancora più preoccupanti per tutti coloro che ne hanno ammirato il legame così genuino.

Ma gli ultimi indizi che emergono sulla già chiacchierata crisi tra i due non lascerebbero spazio a molti dubbi, avvalorando alcuni dettagli trapelati sulla presenza di una terza persona nella loro presunta rottura.

Laura Chiatti e Marco Bocci, gli ultimi clamorosi indizi

Si fanno sempre più altisonanti le voci sulla crisi che avrebbe colpito il matrimonio di Laura Chiatti e Marco Bocci, già trapelate negli ultimi mesi. Gli indizi che si aggiungono ai dubbi dei fan sono ulteriori conferme, ma questa volta la causa si riscontrerebbe in una terza persona.

A svelare alcuni retroscena subentra l’attenzione di Amedeo Venza, che dopo aver sottolineato l’unfollow decisamente ambiguo dell’attore nei confronti della moglie, ha pubblicato la segnalazione di un utente su alcuni scambi social con una collega famosa, poi eliminati.

Si tratterebbe di una presenza molto attiva e costante sul profilo dell’attore, di cui tuttavia non è stato rivelato il nome, con like reciproci e commenti puntuali. Un altro inequivocabile indizio viene questa volta fornito dall’attrice, che avrebbe cancellato una foto recente in compagnia del marito dalla sua pagina Instagram.

Mentre si consumano i rumors sulla fine del loro legame, Marco Bocci è stato avvistato a cena in un ristorante con l’attrice Giulia Michelini, con la quale ha condiviso il set della nota serie tv “Squadra antimafia”.

Potrebbe essere proprio lei la collega con cui Marco Bocci ha frequentemente interagito virtualmente, oppure solo una coincidenza? Resta l’indubitabilità di quanto evidenziato tra i due partner, sempre più lontani sui social.