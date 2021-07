Laura Cremaschi fa impazzire i suoi followers su Instagram anche oggi, lo scatto è più ‘sobrio’ del solito ma non fa differenza: che schianto.

Ci fa impazzire abitualmente durante l’anno con le sue apparizioni ad ‘Avanti un Altro’, con Paolo Bonolis, ma anche ora che è in vacanza Laura Cremaschi non scherza affatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La procace modella, una delle ‘Bonas’ del popolare quiz show, ha iniziato l’estate davvero a spron battuto, regalandoci immagini mozzafiato in serie.

I numerosi scatti in costume, una volta di più, hanno evidenziato il suo fisico sinuoso e perfetto. In bikini, Laura è una vera dea e raccoglie, naturalmente, like e commenti a iosa.

In concomitanza con la vittoria dell’Italia a Euro 2020, Laura si è poi letteralmente esaltata e ci ha esaltato. I suoi post in costume con tanto di balletto avvolta nella bandiera tricolore sono già di assoluto culto.

Laura Cremaschi, il pantalone aderente lascia senza parole: che fisico, seducente anche da vestita

