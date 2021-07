Lorella Cuccarini non ci sta. Finalmente risponde alla accuse di Heather Parisi: “Mancanza di rispetto”

Lorella Cuccarini è stata duramente criticata dalla collega e rivale Heather Parisi in seguito alle parole di cordoglio espresse per la morte di Raffaella Carrà. Arriva finalmente la sua replica

La morte di Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama culturale e dello spettacolo mondiale. Il pubblico ricorderà per sempre il talento, il carisma, la simpatia che hanno fatto di lei una vera e propria diva sia del piccolo schermo, sia della musica pop, forse poco impegnata ma che ha segnato e descritto un’epoca storica importante. I colleghi si sono profusi in attestati di cordoglio alla notizia della sua scomparsa, tuttavia c’è chi non ha perso nemmeno questa occasione per sollevare il polverone della polemica. Protagonista è stata la show girl Heather Parisi che ha trascinato nella disputa anche Lorella Cuccarini, suo malgrado. Cosa è accaduto?

Lorella Cuccarini rompe il silenzio: le dure parole all’indirizzo di Heather Parisi

Tra i vip che hanno voluto lasciare una traccia di dolore per la scomparsa di Raffaella Carrà non è mancata Lorella Cuccarini che, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato una foto della diva, allegando queste parole: “Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo”.

Il gesto non è sfuggito alla rivale di sempre, Heather Parisi, così come non ha perso occasione di sollevare una polemica evitabile in un frangente così doloroso e a poche ore dalla morte di un personaggio tanto amato. Senza nominarla direttamente, ha accusato la Cuccarini d’ipocrisia poiché quest’ultima aveva avuto uno scontro anni fa proprio con la Carrà riguardo una mancata “convocazione” nei panni di giudice nel programma “Forte, forte, forte”, dopo che ne era stata annunciata la presenza. Lorella Cuccarini disse nel 2014: “Non ci siamo incontrate per 30 anni, Raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”.

Heather Parisi, memore di queste parole, ha dichiarato: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia.”

La risposta della Cuccarini

Lorella Cuccarini non ha assolutamente incassato il colpo senza fiatare. Molto elegantemente ha fatto trascorrere un periodo di tempo opportuno e, tramite Instagram Stories, si è così difesa, parlando inizialmente del suo rapporto personale con la Carrà: “La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia: quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”.

Come da lei stessa sottolineato, nessuno tranne loro può conoscere i retroscena della loro storia privata.

Poi è arrivata la stoccata tagliente all’indirizzo della Parisi, evitando accuratamente di fare nomi e cognomi specifici: “Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare e occuparsi di questo , non solo non mi conosce affatto ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto.”