Maneskin, aggredita la bassista: “E stata molestata, c’è un video ma…”

La bassista dei Maneskin sarebbe stata vittima di una molestia vera e proprio durante un concerto in Germania. Di seguito le indiscrezioni.

I Maneskin stanno registrando dei numeri da record anche oltre i confini nazionali. In seguito al successo ottenuto con la vittoria all’Eurovision Song Contest, il gruppo romano è in tour in giro per il continente e sta ottenendo riscontri positivi in ogni dove.

Attualmente David, Thomas, Victoria ed Ethan si trovano in concerto in Germania dove si è verificato un episodio alquanto spiacevole.

Stando alle indiscrezioni la vittima del fatto è la ragazza del gruppo musicale che è apparsa notevolmente turbata dopo l’accaduto.

La molestia subita da Victoria

A raccontare quanto successo in Germania è un fan della band che su Twitter scrive così:

“c’era questo tizio ubriaco tedesco che ha provato a molestare Victoria (non si vede nel video perché chiaramente non lo volevo filmare) ma l’abbiamo tutti e io in particolare sgridato e urlato in faccia di andarsene” — sìnoforseprobåbile 🎭🔥 (@pleaseshowmewhy) July 17, 2021

Sul popolare social network gira anche un video che vede Victoria in lacrime dopo aver posato, sorridente, per un selfie insieme al fan che l’avrebbe molestata.

E’ stato il leader dei Maneskin, Damiano David, ad essere intervenuto in difesa della bassista romana di origini danesi che era visibilmente turbata dall’episodio.

Al momento nessuno della band ha commentato quanto successo, né la diretta interessata né il resto del gruppo ma i fans presenti hanno reso noto l’episodio.

Si attende di capire se arriverà la conferma da parte dei Maneskin.