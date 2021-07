Maneskin. É stato rilasciato ieri l’attesissimo video clip della canzone “I wanna be your slave”. YouTube in tilt e nuovo record per la band romana. Incredibili

Tutto potevamo aspettarci tranne che l’anno 2021 sarebbe stato il periodo di svolta in cui “brand Italia” avrebbe assunto una potenza globale totalizzante sotto molteplici punti di vista, un vero e proprio Rinascimento culturale.

Abbiamo avuto una cantante nostrana candidata ai premi Oscar con un brano in lingua italiana (Laura Pausini con “Io sì- Seen”); attualmente il film più gettonato e visto dal pubblico di tutto il mondo sulla piattaforma Disney+ è “Luca” che, attraverso messaggi di amicizia e fratellanza, porta avanti un’immagine positiva dell’appartenenza al nostro paese. Anche dal punto di vista sportivo i traguardi ottenuti sono stati incommensurabili. Ne citiamo due: gli Azzurri sono sul tetto d’Europa grazie alla vittoria diel campionato di calcio Euro 2020 e Matteo Berrettini è secondo a Wimbledon.

Di sicuro, il successo più incredibile e inaspettato, quello che sta portando più orgoglio e lustro alla nazione intera è l’esplosione del fenomeno Maneskin. Questa band di giovanissimi musicisti originari di Roma sta mettendo in atto un vero e proprio miracolo, infrangendo record musicali inauditi. Hanno due brani nell’impenetrabile chart inglese (“I wanna be your slave” e “Beggin'”)e hanno conquistato il mondo con la vittoria all’“Eurovision Song Contest”.

Maneskin: il video di “I wanna be your slave” tra trasgressione e magnificenza

Finalmente è stato rilasciato ieri, 15 Luglio, il video clip del brano “I Wanna Be Your Slave” dei Maneskin, pubblicato il 18 giugno scorso come terzo singolo dell’album in studio “Teatro d’ira – Vol. I”.

La canzone porta la firma di tutti e quattro i componenti del gruppo che, oltre a essere ottimi musicisti e geniali performer, si configurano anche come autori innovativi. Sono Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Inoltre, il brano è tra i più ascoltati sulla piattaforma Spotify a livello mondiale: ha superato quota 200 milioni di ascolti.

In meno di 24 ore dalla sua diffusione, il video ufficiale della traccia sfiora (almeno per il momento) 5 milioni di visualizzazioni. É al primo posto tra i trend topic su Twitter. Le immagini proposte sono molto forti e portano avanti un messaggio già profuso dagli stessi Maneskin: quello di una sessualità libera, senza artefici o sovrastrutture, con un miscuglio di ruoli dove maschile e femminile non hanno più senso o, per meglio dire, si colorano di sfumature nuove, emancipate e svincolate da paradigmi superati.

Parla italiano anche la produzione, la regia e tutto lo staff creativo dell’opera. Il regista è Simone Bozzelli.

Basta dare una rapida occhiata ai commenti su YouTube per rendersi conto della fama diffusa della band, provenienti da ogni angolo del mondo. Solo consensi, nessuna eccezione: “Siete orgoglio nazionale ragazzi, continuate sempre ad essere voi stessi, vi amiamo”, “Questo video merita un Grammy”, “Nessun vincitore dell’Eurovision è riuscito a far impazzire tutti come loro”.