“Di sto passo vado in zona gialla”, Mercedesz la gonna è troppo corta: spettacolo assicurato con zoom dal basso – FOTO

Mercedesz è uno spasso in vacanza tra le meravigliose attrazioni turistiche di un luogo fantastico. Visuale illegale.

La web influencer, Mercedesz conquista la città con una bellezza favolosa che entra nel cuore, senza via d’uscita.

Da anni a questa parte ormai, la chiacchieratissima blogger è tra le dive più desiderate di Instagram, su cui è possibile rintracciare ogni momento della sua vita. I followers sono grati di starle accanto e farle sentire la vicinanza, dovunque vada.

Da un po’ di tempo a questa parte, Mercedesz ha scelto la libertà personale, lontano da qualsiasi relazione, dall’ultima delle quali è uscita con le “ossa rotte”. Non ha impiegato troppo tempo per trovare la sua vera dimensione. Ed ora si gode l’estate come mai aveva fatto prima.

“Però viaggiare mi manca…” scrive nell’ultimo post, in cui rimarca la nostalgia dei tempi migliori. Nonostante le difficoltà, l’influencer è riuscita a ritagliarsi del tempo per rilassarsi in una delle maggiori attrazioni turistiche della Spagna

Mercedesz, la visita caliente che fa sognare i viaggiatori

