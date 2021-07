“C’è chi zoomma e chi mente”, Miryea Stabile è la perfezione: in acqua o meno, lo spettacolo non cambia – FOTO

Miryea Stabile accontenta tutti i suoi fan con una serie di scatti da sirenetta perfetta con un fisico irragiungibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

Reduce dal successo unico e inimitabile delle sfide di sopravvivenza in Honduras, Miryea Stabile è entrata definitivamente nel cuore degli appassionati.

Il cammino a L’Isola dei Famosi è stato per lei meno faticoso del previsto, grazie all’impegno e la tenacia che hanno ben soppresso la nostalgia di casa e di una vita agiata. La sexy showgirl non è riuscita ad arrivare fino in fondo al reality, a causa delle polemiche volate sul suo conto.

Dal suo rientro in Italia, smebra essersi ristabilita completamente. Ora Miryea ha trovato la sua dimensione con una certezza in più dal quale ripartire. La notorietà sui social è aumentata in maniera esponenziale, facendo di lei una vera e propria superstar del momento.

Nell’ultima serie di scatti pubblicati di recente su Instagram ha conquistato definitivamente tutti: vediamo nel concreto, i dettagli

Miryea Stabile da effetto rifrazione in acqua a bellezza al naturale è un attimo

