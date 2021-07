Monica Bertini, la FOTO che non ti aspetti: scollatura pericolosa

Monica Bertini sorprende tutti con questa ultima foto social: la scollatura infatti è pericolosa e non è passata inosservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Bellezza e professionalità, certamente Monica Bertini rappresenta perfettamente il connubio di queste due caratteristiche. Abituati a vederla a lavoro su “Sport Mediaset” certamente i telespettatori hanno modo di apprezzarne anche altre caratteristiche, più attinenti all’estetica.

La giornalista professionista infatti ha uno sguardo che cattura, una bellezza mora e squisitamente mediterranea che non passa inosservata, come in questa foto in cui il suo sorriso ha letteralmente messo k.o. il web. Outfit casual, l’immagine è stata scattata durante un momento di relax…la bellezza sprigionata fuori è incontenibile.

LEGGI ANCHE –> Fantastica stella, Sara Croce e il davanti monumentale, le trasparenze non ingannano: spacco e coppe internazionali – FOTO

Monica Bertini, la FOTO inaspettata che ha infiammato il web

Per saperne di più, vai su Successivo