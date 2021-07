“Fantastica stella”, Sara Croce e il davanti monumentale, le trasparenze non ingannano: spacco e coppe internazionali – FOTO

Sara Croce riempie gli occhi di orgoglio dei propri followers e mostra a tutti il meglio del suo repertorio: lato A irragiungibile.

Standing ovation per la “Bonas” di Avanti Un Altro, quiz show seguitissimo dalla platea di Canale 5. Sara Croce ha fatto inevitabilmente il pieno di likes su Instagram, al cospetto di una bellezza favolosa che la contraddistingue dalla concorrenza.

Durante l’inverno è tornata protagonista in tv e si è mostrata alle telecamere più in forma di come ci si attendeva, considerati i tempi di pandemia lasciati alle spalle.

La trasmissione condotta da Paolo Bonolis ha subìto una brusca frenata. Ma alla fine è riuscita a raccogliere sei splendide puntate che hanno fatto rivivere i bei momenti di una volta.

Il decennio del quiz show è stato celebrato dal conduttore romano in compagnia delle sue inseparabili divinità in studio. Tra queste figurava anche la bella Sara che come di consueto, da quando è stata chiamata per la prima volta in causa, non ha tradito le attese

Sara Croce, protagonista di un backstage a “cinque stelle”: favolosa

