Eleonora Incardona, direttamente da una delle spiagge più belle d’Italia, incanta tutti. Fans in trepidazione.

Giovane, bellissima, seducente…Eleonora Incardona è tra le conduttrici sportive più belle della televisione italiana. In questa foto infatti la possiamo ammirare in costume, un sogno ad occhi aperti. Dagli scatti è possibile ammirarne i lati A e B: merito del fotografo che ha scattato delle “abili” immagini che ne esaltano il fisico mozzafiato.

Il costume bianco con disegni color oro, una fascia che riesce a fatica a tenere a bada il lato A ed uno slip striminzito che quasi si perde nel suo fondoschiena semplicemente paradisiaco. “Photoshop” qualcuno avrebbe detto, tuttavia basta guardare anche le altre foto per rendersi conto della fisicità esplosiva di Eleonora.

Eleonora Incardona in spiaggia: è lei la più bella

Direttamente da Forte dei Marmi Eleonora Incardona coglie l’occasione per farsi scattare una foto che ha tutta l’aria di essere ampiamente spontanea. Basta guardare il suo sorriso e notare subito la felicità di trovarsi lì, “Finalmente mare” infatti commenta. In effetti, abbiamo avuto modo di vederla in costume ma spesso in piscina, scatti da togliere il fiato e che comunque sono stati apprezzati sul web.

Stavolta però non è in costume ma sfoggia un outfit molto interessante e che mette buonumore: gonna in denim slavato con cerniera centrale e a vita alta ed ha abbinato un top gitano verde con fantasia, spalle scoperte e maniche ampie.

A completare la mise, occhialoni neri da sole. I commenti – inutile dire – sono numerosi e tanti hanno ad oggetto complimenti o emoji.

Beccare la Incardona fuori moda è impossibile: al mare, in piscina o in città è sempre impeccabile. Anche questa tutta verde acqua abbinato al costume è pura poesia. Se poi aggiungiamo anche le pose, beh…semplicemente divina.