Cristina Marino lascia tutti di stucco: si tuffa in piscina ed i fan restano incollati allo schermo ad ammirare la perfezione fatta persona

Un anno magico per Cristina Marino che all’età di trent’anni può già dirsi una donna fiera e in parte realizzata. Attrice, modella, creatrice di un metodo di allenamento tutto suo, moglie, mamma e anche imprenditrice.

Compagna di Luca Argentero che ha sposato in gran segreto alcune settimane fa, mamma di Nina data alla luce un anno fa e ora anche scrittrice. È uscito da pochissimo, infatti, il suo libro “Il metodo BeFancyFit” dedicato alla cura del corpo tramite l’attività fisica, ricette salutari e rigeneranti, e consigli di bellezza.

Cristina Marino, bagno in piscina e fisico da urlo

Che avesse un fisico da fare invidia lo sapevamo già, che fosse agile e atletica anche, ma a volte non basta essere consapevole di alcune cose per rimanerne di stucco. Sono le emozioni che ha suscitato questo pomeriggio Cristina Marino con un video che ha subito conquistato il popolo dei social. Visualizzazioni schizzate alle stelle e commenti di apprezzamento per il suo fisico di marmo.

La moglie di Luca Argentero alle 18 si tuffa in piscina e tutto si ferma. Un tuffo così preciso nella sua esecuzione quasi come se a buttarsi fosse stato un delfino o un atleta professionista e un fisico così scolpito che segna la perfezsione fatta persona.

Un fisico tonico, longilineo e perfetto, con tutti i muscoli scolpiti che si mostrano uno ad uno in queste movenze quasi da atleta. Il costume c’è ma quasi non si vede. Bikini quasi invisibile guardando una tale bellezza fatta di forme perfette e proporzionate.

Il lato A si nota di meno, ma il lato B esplode quando l’attrice e sportiva che ha coniato un metodo di lavoro tutto suo definito BeFancyFit, si getta in acqua nel video rallentato.

Il tempo si ferma guardando lei. I fan l’applaudo e le tributano i complimenti più diversi. Tra tutti spicca “Una statua”.