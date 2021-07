Valentina Muntoni e l’abito nero aperto ovunque che fa sognare-FOTO

La stilista Valentina Muntoni ha condiviso una foto su instagram dove indossa un abito nero che lascia l’addome scoperto

Valentina Muntoni è sensuale e bellissima su instagram con un abito nero incrociato sull’addome. Scatta un selfie e conquista tutti i followers che impazziscono per lei. Alcuni dei commenti degli utenti sono:”Qualunque commento sarebbe insufficiente”. Le foto pubblicate dalla Muntoni sono artistiche e sensuali. Spesso immortala alcune parti del corpo nude a contatto con la natura, una sorta di nudo artistico che ai fan piace.

La stilista Valentina Muntoni sorprende sempre

La bella Muntoni sorprende sempre con i suoi scatti sensuali e di tendenza. Per lei ogni dettagli è fondamentale quando fa un outfit. Le scarpe, gli accessori. Spesso usa dei foulard che sono un elemento che la contraddistingue. La Muntoni ha 32 anni e fa la modella da tempo, la sua passione per la moda però l’ha portata a volere di più. Per questo motivo ha fondato una casa di moda insieme alla sua amica. Il marchio si chiama Rat and Boa. La bella Muntoni è cresciuta a Londra e proprio frequentando una scuola inglese ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua socia.

Le due sono riuscite a creare un brand ha conquistato molte celebrità internazionali, come Kylie Jenner e Rosie Huntington Whitely. I loro abiti sono pensati per adattarsi a tutte le donne, il taglio dei vestiti è morbido e scivola bene su tutte. I materiali usati sono semplici e anche il design è essenziale. La Muntoni tempo fa ha spiegato che l’ispirazione la traggono da quello che le circonda. Se vedono qualcosa d’interessante prendono ispirazione per la loro linea. La sua socia si chiama Stephanie Cara Bennet, dice d’ispirarsi invece proprio alla collega Valentina. Infondo è un icona di stile vivente la Muntoni. Ogni cambiamento di look che fa diventa immediatamente di tendenza.

In un post si era mostrata con i capelli corti e biondissimi e tutti sono impazziti per la novità. Tuttavia si trattava solo di una parrucca, ma già con quella aveva riscontrato molto successo. La sua sensualità trasuda da ogni lato e questo cattura l’attenzione di chiunque facendola diventare una diva da seguire e ammirare.