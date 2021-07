“X Factor”, com’era la star nel 2008 e cosa fa adesso: la nuova vita – FOTO

Oggi è una vera star della musica, nel 2008 era un astro nascente e partecipò alla prima edizione di “X Factor”, condotto da Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti era ancora alla guida del talent show più famoso d’Italia e non solo visto che si svolge in diversi Paesi del mondo. Nel 2008 cominciava “X Factor” e aveva come giudice Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi. Primi in classifica finale furono gli Aram Quartet, gruppo scioltosi nel 2010, dopo solo due anni di carriera.

Sul gradino più basso del podio salì Emanuele Dabbono mentre la seconda classificata fu proprio lei Giusy Ferreri, all’inizio della sua stellare vita artistica. All’epoca il suo primo singolo, la famosissima canzone “Non ti scordar mai di me“, fu certificato triplo disco di platino nella versione Extended Play dall’omonimo titolo.

Giusy Ferreri la foto degli esordi a “X Factor” nel 2008

