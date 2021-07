Accadde oggi, 18 Luglio. Istituito il Nelson Mandela International Day

Accadde oggi. Il 18 Luglio è il 199° giorno del calendario gregoriano. Mancano 166 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 18 Luglio è il Nelson Mandela International Day, indetto dalle Nazioni Unite. Si ricordano Santa Sinforosa di Tivoli e sette figli, Santa Teodosia da Costantinopoli, martire, Sant’Arnolfo di Metz, vescovo, San Bruno di Segni, San Rufillo di Forlimpopoli e San Simone da Lipnica, sacerdote

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

64 – Grande incendio di Roma. Si racconta che l’imperatore Nerone abbia suonato la lira e cantato mentre osservava l’incendio da distanza di sicurezza

138 – Santa Sinforosa e i suoi sette figli vengono martirizzati a Tivoli

1610 – Muore il pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio

1620 – I cattolici attaccano e uccidono tutti i protestanti locali in Valtellina. L’evento verrà ricordato come il sacro macello di Valtellina

1817 – Muore la scrittrice inglese Jane Austen

1830 – L’Uruguay adotta la sua prima costituzione

1870 – Proclamazione del Dogma dell’infallibilità pontificia da parte di Papa Pio IX

1898 – Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo Polonio

1914 – Nasce il campione di ciclismo Gino Bartali

1918 – Nasce il politico sudafricano, premio Nobel, Nelson Mandela

1925 – Adolf Hitler pubblica il suo personale pensiero politico: il Mein Kampf

1929 – Nasce l’attrice, drammaturga, politica Franca Rame

1936 – Colpo di Stato militare in Spagna contro la Seconda Repubblica: si va verso la Guerra Civile

1942 – Nasce l’ex calciatore, dirigente dell’Inter, Giacinto Facchetti

1947 – Nasce il politico italiano Ignazio La Russa

1950 – Nasce l’imprenditore britannico Richard Branson

1956 – Nasce il politico italiano Maurizio Gasparri

1967 – Nasce l’attore statunitense Vin Diesel

1969 – Il senatore Edward Kennedy (detto Ted) esce di strada con la sua auto dopo aver partecipato a una festa, cadendo da un ponte di legno dentro un laghetto a Chappaquiddick (Martha’s Vineyard). Mary Jo Kopechne, una donna che viaggiava con lui, affoga. Un gruppo di pescatori ritrovò la vettura solo il mattino dopo. Solo quando fu identificato il prorietario Kennedy venne interrogato, non avendo denunciato l’incidente. Fu accusato di omissione di soccorso e condannato a due mesi di carcere, poi sospesi, contavvenendo alla legge per casi analoghi. La sua reputazione politica rimase danneggiata; quando si presentò alle primarie contro Jimmy Carter, non riuscì a sedare lo scandalo

1969 – Nasce il rapper Frankie Hi NRG

1978 – Nasce l’avvocatessa, politica, sindaca di Roma, Virginia Raggi

1984 – Nella città di San Diego, in California, il quarantunenne James Oliver Huberty apre il fuoco presso un ristorante McDonald’s, uccidendo 21 persone prima di essere abbattuto dalla polizia

1995 – Durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista venticinquenne Fabio Casartelli

1997 – Sviluppato dall’americano Dave Winer, il software che darà vita ai blog, forma diffusa oggigiorno di comunicazione multimediale

2003 – Muore il giornalista, radiocronista sportivo e conduttore Sandro Ciotti

2019 – Muore lo scrittore Luciano De Crescenzo