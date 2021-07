“Beautiful”, anticipazioni puntata 19 luglio: Katie perdona Brooke?

Beautiful, anticipazioni puntata 19 luglio: Sally e Penny sono nel panico. Katie riflette sul bacio tra Brooke e Bill.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la dottoressa Escobar colpire Flo in testa con un oggetto contundente dopo che lei ha scoperto il segreto di Sally. Se la Fulton raccontasse a Wyatt che la Spectra non è realmente malata, ma sta solo fingendo per tenerselo vicino, sarebbe la fine per la stilista. Mentre Sally e Penny affrontano le conseguenze delle loro azioni, Bill e Wyatt riflettono sul bacio che lo Spencer e Brooke si sono scambiati nel periodo di crisi tra le Logan e Ridge. Bill ammette di essersi pentito di quel bacio e di essere pronto a riconquistare Katie. Wyatt riconosce che sarà difficile, ma non per questo impossibile. Suo padre e Katie si amano e troveranno il modo di farla funzionare.

Beautiful, anticipazioni 19 luglio: Sally è nel panico

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally e Penny saranno nel panico. Le due cercheranno di spostare il corpo privo di sensi di Flo prima che Wyatt torni a casa. Riusciranno a nascondere le loro terribili azioni? O saranno piuttosto colte sul fatto?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche Katie rifletterà sul bacio tra Bill e Brooke. La più piccola delle Logan si sentirà propensa a perdonare la sorella, anche in virtù del legame di sangue che le unisce. A differenza di Brooke, tuttavia, Bill gli appare davvero inescusabile. Che il loro matrimonio sia giunto al capolinea?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 19 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.