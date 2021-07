“Brave and Beautiful” anticipazioni 19 luglio: Suhan indaga su Cesur

Siamo all’ultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Cesur viene invitato a cena da Tashin ma Suhan non si fida più di lui

Domani comincia una nuova settimana per Brave and Beautiful, una delle due serie turche che stanno andando in onda su Canale Cinque. La storia vede come protagonisti Cesur e Suhan, due ragazzi che si conoscono per caso ma sono legati dal destino più di quanto avrebbero mai pensato. Infatti Tashin, il padre di Suhan, ha rovinato la vita del padre di Cesur e di tutta la sua famiglia.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Mihriban si è stancata della lotta continua nei confronti di Tahsin Korludag e sta scegliendo di vendere tutto quello che ha e di trasferirsi in un’altra cittadina, completamente diversa da quella in cui vive attualmente. Bulent, invece, finalmente riesce a convincere a sua madre a non arrendersi e a rimanere lì dov’è, continuando così la sua battaglia. Nel frattempo, Tashin che si sta legando molto a Cesur, lo invita a cena e parla di affari insieme a lui. A questo incontro, desidera che partecipi tutta la sua famiglia. Oramai Tashin ha cominciato a considerare Cesur uno di loro e questo non sta facendo altro che complicare sempre di più il piano del ragazzo, anche se al momento non può ancora rendersene conto.

Mentre Cesur diventa sempre di più uno di famiglia, conquistandosi la fiducia del padre di Suhan, quest’ultima non si fida di lui e decide di approfondire le indagini su di lui. Nel frattempo, Sirin e Kemal scelgono finalmente la data delle loro nozze.