Caterina Balivo, sirena “bollente” dallo scoglio fin dentro al sogno: “Che doppio, triplo capolavoro” – FOTO

Caterina Balivo trascorre una magnifica vacanza in uno dei luoghi più belli della Campania. La conduttrice non è da meno: spettacolo mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

L’ex conduttrice in questi giorni è davvero incontenibile e senza freni, sotto tutti i punti di vista. Caterina Balivo è una donna in netta ripresa, dopo lo scossone dovuto al Covid-19 che l’ha tenuta volontariamente ai box per preservare la sua famiglia.

Il motore del riscatto dalle sue parti porta diverse firme: dalla semplicità al sorriso dei giorni migliori. Così i fan preferiscono ammirarla, come un tempo faceva in Rai, al timone di “Detto Fatto” e “Vieni con me”.

La conduttrice partenopea è stata a lungo corteggiata, attirando persino le attenzioni della rete ammiraglia “avversaria”, Mediaset. Lei però ha preferito mettere al centro dell’attenzione il suo nucleo familiare, dal quale sta ripartendo tra certezze e speranze professionali.

In questo periodo la Balivo è in vacanza, in uno dei luoghi più mozzafiato della Campania e più precisamente in costiera amalfitana. Andiamo a scoprire nel dettaglio gli ultimi scatti pubblicati

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee”, vi ricordate Kurt Hummel? Oggi ha 31 anni, è cambiato tantissimo FOTO

Caterina Balivo, il paradiso all’improvviso: sensualità inusuale

PER VEDERE LA FOTO DI CATERINA BALIVO, VAI SU SUCCESSIVO