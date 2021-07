“Che Tempo Che Fa”, rivoluzione: Fabio Fazio ha pronto lo sgambetto al personaggio più amato

“Che Tempo Che Fa”, la nuova edizione del programma ha in serbo importanti novità: due nuovi volti al posto di Luciana Littizzetto? I dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

A partire dal prossimo settembre, “Che Tempo Che Fa” tornerà a tenere compagnia ai telespettatori nella prima serata della domenica. Il format, che ormai da diciotto anni si alterna sui canali Rai, giungerà alla 19esima edizione, con la leadership insostituibile di Fabio Fazio. Il conduttore, durante la passata stagione televisiva, ha superato sé stesso invitando ospiti internazionali che mai erano stati intervistati in altre trasmissioni italiane. Al fianco di Fazio, l’irriverente Luciana Littizzetto che con i suoi monologhi contribuisce ad alleggerire l’atmosfera e a divertire il pubblico. Fazio, per settembre, starebbe tuttavia progettando una vera rivoluzione: è pronto lo sgambetto proprio all’amata collega. Che cosa ha in mente il conduttore?

NON PERDERTI ANCHE —> “Più bella della madre? Non è facile”, i commenti impazzano sotto l’ultima FOTO di Belen

“Che Tempo Che Fa”, due nuovi volti al posto della Littizzetto? Lo sgambetto di Fazio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

NON PERDERTI ANCHE —> “Spesso non c’è”, parla la collaboratrice più fidata di Maria De Filippi

Da settimane non si parla d’altro se non di un rinnovamento all’interno del cast di “Che Tempo Che Fa“. Fabio Fazio, che a settembre guiderà la 19esima edizione del programma, sarebbe pronto a fare la rivoluzione. Come confermato poche ore fa dalla pagina Instagram della trasmissione, il talk show di Rai 3 allargherà il proprio cast accogliendo un duo comico straordinario. Si tratta dei fuoriclasse Tullio Solenghi e Massimo Lopez, celebri per aver composto per tanti anni l’iconico trio assieme ad Anna Marchesini.

Questa è la didascalia del post apparso pochi giorni fa nell’account Instagram di “Che Tempo Che Fa”: “Rivediamo l’imperdibile imitazione di Mughini e Costanzo fatta dai mitici Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che sono nel nostro cast nella nuova stagione di #CTCF“. I fan, entusiasti della loro presenza, non possono far a meno di chiedersi quale sarà il destino di Luciana Littizzetto. L’amatissima comica dirà addio alla trasmissione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

A quanto sembra, “Lucianina” non scomparirà affatto, ma sarà affiancata da Solenghi e Lopez, pronti ad eguagliare il suo successo. Con ogni probabilità, il pubblico potrebbe assistere anche ad una sorta di turn over comico, che garantirà ai tre di alternarsi sulla scena.