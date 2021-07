Chiara Ferragni e Fedez hanno detto addio a Milano per il weekend dedicandosi un soggiorno in una location mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fuga da sogno per Chiara Ferragni e Fedez? La coppia più in vista d’Italia ha salutato Milano, città in cui vivono in uno splendido appartamento, per concedersi un fine settimana in una location mozzafiato. Famiglia al completo, con loro sono partiti anche i figli Leone e Vittoria, l’influencer e il rapper stanno condividendo sui loro seguitissimi account social innumerevoli scatti della loro vacanza. I fan sono rimasti incantati dalla bellezza della location in cui stanno soggiornando.

Per l’occasione i Ferragnez hanno optato per il Lago di Como passando il fine settimana in una residenza incredibile. Si tratta di Villa Bonomi, un’antica e lussuosa struttura immersa nel verde, eretta nel Novecento, ristrutturata poi da Luigi Caccia Dominioni. Tra statue, fiori, piscine e terrazze, romantici percorsi, sofisticati arredi, la Villa è spesso scelta da Chiara e dalla sua famiglia per le loro vacanze. Il suo spettacolare giardino è opera di Pietro Porcinai, noto architetto del paesaggio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Romina Power spunta la FOTO con Ylenia: il ricordo per lei è struggente

Chiara Ferragni e Fedez: soggiorno da favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Anna Tatangelo e la chirurgia estetica: com’era prima e com’è adesso. La riconoscereste? – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo il loro soggiorno sul Lago di Como nel relax più totale. Dopo i momenti in piscina, ieri hanno mostrati sui social la loro cena tenutasi in un suggestivo angolo della Villa a una tavola elegantissima. Per l’occasione immancabile la presenza di Chiara Biasi, grande amica della Ferragni. Nei pressi della tavolata, i Ferragnez hanno poi mostrato uno spazio con un cinema all’aperto immerso nel verde con tanto di cuscini sul prato per godersi una pellicola da una location inusuale.

Negli scatti condivisi nelle loro storie Instagram non sono manche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca. Di seguito poi la coppia ha mostrato gli ultimi momenti spensierati al fianco dei loro figli prima del loro ritorno a Milano.

Con il week-end Chiare e il marito, sempre più nel mirino, hanno staccato un po’ la spina. Negli scorsi giorni Fedez è stato coinvolto in un’ennesima vicenda giudiziaria con il Codacons.

Per rilassarsi quest’anno la coppia ha puntato in svariate occasioni sull’Italia soggiornando tra le bellezze del territorio, come la Toscana e la Liguria. Questa volta i Ferragnez sono stati invitata sul Lago di Como dal flower designer Vincenzo Dascanio. Secondo i rumors quest’ultimo e Chiara starebbero realizzando un progetto insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Non mancano poi le voci in merito alla possibilità che i Ferregnez acquisteranno una dimora sul Lago, luogo a cui sono legati da tempo.