Spaventoso incidente stradale nella notte: morti due ragazzi di 23 e 17 anni

Due ragazzi di 23 e 17 anni sono morti durante la scorsa notte in un drammatico incidente stradale verificatosi a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Avevano 23 e 17 anni i due ragazzi deceduti durante la scorsa notte in seguito ad uno spaventoso incidente verificatosi a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Le due vittime viaggiavano a bordo di un’utilitaria che si sarebbe scontrata con un Suv. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Ferito l’altro conducente che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 118, giunto sul posto. Intervenuti per gli accertamenti anche i carabinieri.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Durante la scorsa notte, tra sabato 17 e domenica 18 luglio, un tragico incidente stradale a sud di Corigliano-Rossano, comune in provincia di Cosenza, è costato la vita a due ragazzi.

Le vittime sono Raffaele Misuraca di 23 anni e Altea Morelli di soli 17 anni. I due, riportano fonti locali, tra cui la redazione del sito LaC News 24, si trovavano a bordo di una Fiat 500 che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata con un Suv Bmw, condotto da un uomo. In seguito al violento impatto uno dei due giovani è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’utilitaria.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 sul posto, in contrada Crosetto. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per le due vittime, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Il conducente del Suv, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. L’uomo, scrive LaC News 24, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Rossano che hanno provveduto ai rilievi per determinare la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.

Le salme dei due ragazzi, riporta LaC News 24, sono state trasferite presso l’obitorio dell’ospedale Giannettasio di Rossano, dove verrà effettuata l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria.